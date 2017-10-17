УАЗ выпустил спецавтомобили для пограничников и МВД на базе грузовика "Профи"

УЛЬЯНОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) на базе новой модели "Профи" создал автомобили для перевозки заключенных и для транспортировки пограничников со служебными собаками. Новые модели представили на выставке "Интерполитех-2017", которая проходит с 17 по 20 октября на ВДНХ, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

"В рамках выставки "Интерполитех-2017" УАЗ продемонстрировал новую линейку спецавтомобилей для Министерства внутренних дел и других силовых структур РФ. В экспозиции представлены два новых спецавтомобиля, выполненные на базе нового коммерческого грузовика УАЗ "Профи" - для пограничной службы и для перевозки заключенных", - отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что УАЗ намерен реализовать в этом году 2 тыс. автомобилей УАЗ "Профи", производство которых началось в сентябре. Продажи новой модели уже начались в дилерских центрах предприятия. УАЗ рассчитывает за счет этого автомобиля увеличить поставки в Белоруссию на 40-60% в год. На данный момент республика ежегодно закупает у предприятия до 10 тыс. машин.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тысяч машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран.