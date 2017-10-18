На полигоне Капустин Яр испытывают оружие на новых физических принципах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вооружение и военную технику на новых физических принципах испытывают на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), сообщил журналистам начальник Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов.

"Полигон обеспечивает исследования по созданию и испытанию вооружения и военной техники на новых физических принципах", - сказал он.

Новые физические принципы - условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. О проведении разработок в этом направлении ранее сообщал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Так, в качестве оружия на новых физических принципах предлагаются электромагнитные пушки, управляемые электронные боеприпасы, СВЧ-оружие (сверхвысокочастотное). Как сообщал ранее в интервью ТАСС советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев, российский истребитель шестого поколения получит на вооружение электромагнитные пушки и управляемые электронные боеприпасы. Ранее он сообщал ТАСС, что беспилотные варианты боевого самолета шестого поколения будут вооружаться электромагнитными пушками. Как пояснил тогда Михеев, СВЧ-пушка фокусирует и перебрасывает электромагнитное излучение, которое разогревает какой-либо объект, и физически уничтожает.

Испытания на полигоне

Также Кислов сообщил, что на полигоне проводятся испытания унифицированных межвидовых средств автоматизации командных пунктов, так называемых универсальных пунктов боевого управления.

На полигон также возложена задача испытания средств системы предупреждения о ракетном нападении и ПВО страны. На полигоне проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования.

По словам Кислова, наиболее значимыми вопросами остаются отработка перспективных средств боевого оснащения для ракетных комплексов РВСН и ВМФ с использованием специальных носителей, испытания перспективных элементов системы воздушно-космической обороны, испытания ракетного комплекса "Искандер", а также зенитных управляемых ракет и реактивных систем залпового огня с улучшенными тактико- техническими характеристиками.