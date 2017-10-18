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На базе Капустина Яра не планируется создавать космодром

Армия и ОПК
18 октября, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Специфика полигона направлена на испытания ракетного вооружения и военной техники, отметил генерал-майор Олег Кислов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Преобразование полигона Капустин Яр в космодром потребует финансовых затрат и времени, при наличии Восточного, Плесецка и казахстанского Байконура это не целесообразно и не планируется. Об этом в среду сообщил журналистам его начальник генерал-майор Олег Кислов.

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"Ранее на полигоне действительно выполнялись задачи, свойственные космодрому, и все же специфика полигона направлена на испытания ракетного вооружения и военной техники. Полигон в перспективе можно использовать и как космодром, но это потребует и финансовых затрат по созданию соответствующей инфраструктуры, и определенного времени", - сказал он.

"Это (замена Байконура Капустиным Яром - прим. ТАСС) нецелесообразно, так как в настоящее время у Российской Федерации имеется 1-й Государственный испытательный космодром Плесецк, а также для этих целей предназначен космодром Восточный. В настоящее время космодром Байконур успешно выполняет поставленные задачи по оказанию пусковых услуг по выведению в космос полезных нагрузок различного назначения", - добавил генерал.

В этой связи каких-либо планов использовать инфраструктуру полигона Капустин Яр для проведения испытаний современных пилотируемых систем сейчас нет. "Возможности существующих и вновь созданных космодромов полностью обеспечивают необходимые потребности по отработке современных пилотируемых космических систем", - считает Кислов.

Государственный центральный межвидовой полигон Министерства обороны РФ Капустин Яр существует с 13 мая 1946 года, когда постановлением Совета министров СССР был учрежден Государственный центральный полигон реактивной техники. На нем проводятся испытания реактивной техники в интересах всех видов Вооруженных сил страны. В частности, там прошли отработку более 35 ракетных систем стратегического назначения.

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