Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новая ракета для комплекса "Искандер" прошла испытания на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), сообщил журналистам его начальник генерал-майор Олег Кислов.

"Из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время, можно отметить завершение межведомственных испытаний новой ракеты для ракетного комплекса "Искандер", проведение зачетных стрельб в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на зенитной ракетной системе С-400 ("Триумф" - прим. ТАСС)", - сказал Кислов.

По его словам, главным изменением в порядке работы полигона можно назвать увеличение количества испытаний по сравнению с предыдущими годами. "Кроме того, проводится интенсивная работа по модернизации объектов экспериментально-испытательной базы полигона, строительство новых и модернизация существующих сооружений, модернизация средств полигонного измерительного комплекса", - отметил генерал-майор.

Кислов сообщил, что полигон Капустин Яр будет привлекаться к испытаниям перспективных образцов ракетного вооружения, как при проведении летно-конструкторских испытаний, так и в рамках государственных летных испытаний перспективных образцов боевого оснащения ракет стратегического назначения.

"В целях подтверждения целого комплекса тактико-технических требований к перспективному ракетному вооружению необходимо проведение летных испытаний по различным трассам, в том числе с районами старта Плесецк и акватории Баренцева и Белого морей и районом падения Кура", - сказал Кислов.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км таких целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

Испытание вооружения на новых физических принципах

На полигоне также испытывают вооружение и военную технику на новых физических принципах, сообщил Кислов. "Полигон обеспечивает исследования по созданию и испытанию вооружения и военной техники на новых физических принципах", - сказал он. Новые физические принципы - условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. О проведении разработок в этом направлении ранее сообщал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Так, в качестве оружия на новых физических принципах предлагаются электромагнитные пушки, управляемые электронные боеприпасы, СВЧ-оружие (сверхвысокочастотное). Как сообщал ранее в интервью ТАСС советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев, российский истребитель шестого поколения получит на вооружение электромагнитные пушки и управляемые электронные боеприпасы. Ранее он сообщал ТАСС, что беспилотные варианты боевого самолета шестого поколения будут вооружаться электромагнитными пушками. Как пояснил тогда Михеев, СВЧ-пушка фокусирует и перебрасывает электромагнитное излучение, которое разогревает какой-либо объект, и физически уничтожает. Испытания на полигоне Также Кислов сообщил, что на полигоне проводятся испытания унифицированных межвидовых средств автоматизации командных пунктов, так называемых универсальных пунктов боевого управления. Также на полигон возложена задача испытания средств системы предупреждения о ракетном нападении и ПВО страны. На полигоне проводится работа по созданию перспективного ракетного комплекса шахтного базирования. По словам Кислова, наиболее значимыми вопросами остаются отработка перспективных средств боевого оснащения для ракетных комплексов РВСН и ВМФ с использованием специальных носителей, испытания перспективных элементов системы воздушно-космической обороны, испытания ракетного комплекса "Искандер", а также зенитных управляемых ракет и реактивных систем залпового огня с улучшенными тактико-техническими характеристиками.