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Новейшие ЗРПК "Панцирь" впервые выполнили боевые стрельбы на полигоне ВВО

Армия и ОПК
18 октября, 2:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, октября. /ТАСС

Кроме того, личный состав зенитно-ракетного подразделения на новых комплексах совершил 400-километровый марш

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь" зенитно-ракетной воинской части Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае впервые выполнили боевые стрельбы на общевойсковом полигоне под Хабаровском, сообщила в среду пресс-служба ВВО.

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"В ходе мероприятия расчеты ЗРПК "Панцирь" отработали поиск, сопровождение и уничтожение низколетящих воздушных целей (мишень вертолет) из автоматических пушек на удалении 1200 м", - говорится в сообщении.

Кроме того, личный состав зенитно-ракетного подразделения на новых комплексах совершил 400-километровый марш в район выполнения боевых стрельб.

ЗРПК "Панцирь" поступили на вооружение зенитно-ракетной воинской части ВВО в Хабаровском крае в 2017 году, уточняет пресс-служба ВВО.

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