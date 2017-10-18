В Приамурье по учебной тревоге поднят сводный отряд ликвидации ЧС

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, поднят по учебной тревоге в рамках проверки готовности к действиям. Об этом в среду сообщила пресс-служба округа.
"По установленному сигналу военнослужащие различных подразделений вышли в указанный район на военной технике, способной действовать для помощи гражданскому населению в случае любых природных и техногенных происшествий. В районе проведен смотр личного состава, техники, инвентаря и полевых средств жизнеобеспечения. Проведены практические тренировки по предназначению", - говорится в сообщении.
В состав сводного отряда входят военные инженеры, медики, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, подразделения тылового обеспечения. Всего в учениях участвовали около 200 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.