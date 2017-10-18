Отряд кораблей Морских сил самообороны Японии завершил визит во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Морских сил самообороны Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" в среду завершил пятидневный неофициальный визит в главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) город Владивосток, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

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"В торжественной церемонии проводов на Корабельной набережной города Владивостока приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии во Владивостоке", - сказал Воскресенский.

За время пребывания во Владивостоке официальная японская делегация нанесла протокольный визит главе администрации города и встретилась с представителями командования Тихоокеанским флотом. В один из дней японские моряки во главе с командиром отряда кораблей контр-адмиралом Кодзи Манабэ возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота".

Для экипажей иностранных кораблей была спланирована обширная культурная программа, в ходе которой японские моряки в качестве ознакомительной экскурсии посетили военно-исторический музей Тихоокеанского флота и его филиалы: подводную лодку С-56, "Ворошиловскую батарею" и мемориальный корабль "Красный вымпел". В залах музея японские коллеги ознакомились с историей Тихоокеанского флота ВМФ России и его современными буднями.

Состоялись товарищеские встречи по футболу, волейболу и настольному теннису, где в упорной борьбе победили моряки-тихоокеанцы. Для жителей и гостей столицы Приморья было организовано посещение иностранных кораблей.

Осенью прошлого года ВМС Японии возобновили контакты с коллегами из России, в которых ранее возникла пауза из-за присоединения Токио к санкциям в отношении РФ. В частности, в октябре 2016 года в заливе Петра Великого у Владивостока состоялись совместные учения с участием японского эсминца "Хамагири" и кораблей ТОФ РФ. Они отработали взаимодействие при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Такие маневры проводятся с 1998 года поочередно в России и Японии.