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Летчики противолодочной авиации ТОФ выполнили бомбометание по "подлодке противника"

Армия и ОПК
18 октября, 8:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, октября. /ТАСС

Полеты проходили днем и ночью в различных метеоусловиях с использованием возможностей противолодочных комплексов

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили бомбометание по цели, имитирующей подводную лодку условного противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

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"В рамках контрольной проверки за летний период обучения на авиабазе Николаевка Тихоокеанского флота проведены учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н. В ходе выполнения задач летной смены экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств, постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации. В заданном районе, противолодочники при помощи авиабомб и торпед с воздуха уничтожили специальную имитированную подводную цель", - сказал Воскресенский.

Кроме того, летчики отрабатывали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Полеты проходили днем и ночью в различных метеоусловиях с полным использованием возможностей противолодочных комплексов самолетов. Длительность полета экипажей составила более пяти часов.

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