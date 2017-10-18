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Индийские военные прибыли в Приморье для участия в международных учениях "Индра"

Армия и ОПК
18 октября, 10:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, октября. /ТАСС

Во Владивосток двумя самолетами Ил-76 ВВС Индии прибыли более 300 военнослужащих

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Группа индийских военных, которые примут участие в сухопутной части межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017", прибыла во Владивосток, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в аэропорт Кневичи под Владивостоком прибыла группа командования и военнослужащие Вооруженных сил Индии, которые будут представлять государство в ходе сухопутной составляющей российско-индийских межвидовых учений "Индра-2017". Тремя гражданскими бортами и двумя самолетами Ил-76 ВВС Индии во Владивосток прибыло более 300 военнослужащих - участников учения. В аэропорту гостей по старой русской традиции встречали хлебом-солью", - сообщил Воскресенский.

После необходимых таможенных процедур индийские военные отправились к местам проведения этапов учений для уточнения деталей совместных действий и развертывания штаба руководства.

19 октября во Владивосток для участия в морской части учения прибудет отряд кораблей ВМС Индии.

В этом году впервые российско-индийские маневры пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будут проведены маневры с участием трех видов Вооруженных сил - с привлечением сил Тихоокеанского флота, а также авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

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