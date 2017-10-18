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Минобороны: Россия привержена нераспространению ядерного оружия

Армия и ОПК
18 октября, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Как сообщил генерал-майор Игорь Колесников, большинство объектов, входящих в российский сегмент международной системы мониторинга, вышли на эксплуатационный режим

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия привержена нераспространению ядерного оружия и укреплению глобальной стратегической стабильности, заявил начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.

Он выступил в среду в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" на открытии первой международной конференции молодежной группы Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"В Российской Федерации за реализацию данного договора отвечает 12-е Главное управление Министерства обороны России в лице специальной службы контроля за ядерными испытаниями на иностранных полигонах", - сказал он.

По его словам, большинство объектов, входящих в российский сегмент международной системы мониторинга, вышли на эксплуатационный режим. "Это говорит о неоспоримом доказательстве последовательной приверженности России нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире", - подчеркнул Колесников.

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