Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов

Армия и ОПК
18 октября, 13:36 UTC+3

Вице-премьер РФ отметил, что при покупке чужого софта "мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает правильным запретить закупку импортного ПО для государственных нужд от производителей, не раскрывающих исходные коды. Об этом он заявил, выступая на военно-промышленной конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи".

Смотрите также

Кабмин утвердил требования к отечественному софту для государственных органов

Медведев призвал осуществить переход госкомпаний на отечественное ПО

Клименко: перевести госорганы на российский софт можно за три года

"Покупая зарубежное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому не обладаем исходными кодами, - сказал он. - Стоит рассмотреть запрет на поставку в госсектор оборудования для тех иностранных продавцов, которые не открывают исходные коды и не передают документацию, необходимую для последующей модернизации собственными силами".

Вице-премьер предостерег, что "все эти игры закончатся очень плохо". "По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений, - заметил Рогозин. - Да и просто никто не отменял промышленный шпионаж, поэтому это просто глупо".

Рогозин призвал ставить перед собой более амбициозные задачи, учитывая потенциал отечественного ОПК. По его словам, это не столько технологическая, сколько политическая задача в современных условиях.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Арбитражный суд Москвы принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама