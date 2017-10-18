Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов

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ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает правильным запретить закупку импортного ПО для государственных нужд от производителей, не раскрывающих исходные коды. Об этом он заявил, выступая на военно-промышленной конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи".
"Покупая зарубежное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому не обладаем исходными кодами, - сказал он. - Стоит рассмотреть запрет на поставку в госсектор оборудования для тех иностранных продавцов, которые не открывают исходные коды и не передают документацию, необходимую для последующей модернизации собственными силами".
Вице-премьер предостерег, что "все эти игры закончатся очень плохо". "По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений, - заметил Рогозин. - Да и просто никто не отменял промышленный шпионаж, поэтому это просто глупо".
Рогозин призвал ставить перед собой более амбициозные задачи, учитывая потенциал отечественного ОПК. По его словам, это не столько технологическая, сколько политическая задача в современных условиях.