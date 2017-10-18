Рогозин: Путин получит проект новой Госпрограммы вооружений до конца года

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ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Проект перспективной Госпрограммы вооружений (ГПВ) на период на 2018-2025 годы поступил в Коллегию ВПК, эксперты завершат работу менее, чем за два месяца. После этого новая ГПВ будет представлена на утверждение президенту РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Могу сказать только одно: неделю тому назад [программа] поступила в Коллегию военно-промышленной комиссии, моим решением созданы рабочие группы во главе с членами Коллегии ВПК, которые отвечают за техническое оснащение родов и видов вооруженных сил, - рассказал он. - Сейчас они тщательно штудируют свои тетради, свои толстые тома".
По словам вице-премьера, по регламенту на эту работу отводится два месяца, но он выразил надежду, что она будет завершена раньше. "У нас по регламенту два месяца есть, но мы сделаем эту работу быстрее и мы отправим проект Госпрограммы вооружений президенту. Пока есть уверенность в том, что мы до конца года сможем эту работу положить ему на подпись, - заключил он. - А конкретные объемы финансирования не только вооруженных сил, но еще и других силовых структур, это мы уже доложим президенту".
Вице-премьер также уточнил, что основной упор новой ГПВ до 2025 года будет сделан на создание системы "неубиваемой" связи и управления, сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Самое главное - это создание системы управления и системы неубиваемой связи", - уточнил вице-премьер.
В целом, приоритет перспективной ГПВ до 2025 года будет отдан не модернизации старых вооружений, а созданию новых, сообщил вице-премьер.
"Приоритеты в основном даны не столько на модернизацию прежних образцов вооружений, сколько на создание новых. Это перспективные авиационные комплексы, включая военно-транспортный и дальней авиации, это беспилотные комплексы, робототехника, то есть все то, что связано с возможностью и необходимостью вывода человека из зоны поражения, - сказал он. - За этим мы видим будущее и на этом будет сделан акцент". По его словам, это касается всего, и авиации, и сухопутных войск, и ВМФ.