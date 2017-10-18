"Согаз" застрахует жизнь и здоровье военнослужащих ВС РФ на 5,6 трлн рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Компания "Согаз" признана победителем конкурса на страхование жизни и здоровья военнослужащих ВС России. Это следует из информации на сайте госзакупок.

Страховая сумма составляет 5,6 трлн руб. Так, застрахованными лицами будут являться военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, а также отчисленные или окончившие военные сборы в течение года после окончания военной службы. Всего в 2018-2019 годах будет застраховано около 1,1 млн человек, следует из документации.

Согласно порталу госзакупок, цена контракта с "Согазом" составит 11 млрд рублей. Договор будет действовать с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Помимо "Согаза", в конкурсе принимала участие страховая компания "МАКС", предложенная цена контракта которой составляла 10,57 млрд руб.

"Согаз" является одним из крупнейших в России страховщиков федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.