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"Юнармия" получила предложения открыть отделения в Сербии и Словении

Армия и ОПК
18 октября, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По словам представителя Минобороны Михаила Барышева, интерес к юнармейскому движению проявляют различные страны мира

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Предложения об открытии отделений в Белграде и Любляне получил главный штаб юнармейского движения России. Об этом на заседании общественного совета при Минобороны РФ рассказал начальник главного управления по работе с личным составом Михаил Барышев.

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"Мы регулярно получаем запросы из различных стран мира. Совсем недавно главный штаб "Юнармии" посетила большая делегация из Китая, которая в течение трех дней самым подробным образом изучала наш опыт", - сказал он.

Большой интерес к юнармейскому движению, по его словам, проявляют европейские страны, особенно страны Восточной Европы.

"Мы получили уже несколько предложений из Белграда и Любляны с просьбами обменяться опытом, а в русских школах, которые там есть, также открыть юнармейские отделения. Мы очень серьезно этим вопросом занимаемся и подходим к нему взвешенно", - заверил Барышев.

Он напомнил, что движение уже присутствует в других странах. В Армении, Таджикистане и Абхазии созданы юнармейские отряды, их создание проходило по согласованию с властями.

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Китай Сербия Россия Абхазия Армения Словения Таджикистан
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