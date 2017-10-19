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Истребители в Краснодарском крае защитили аэродром от авиаудара условного противника

Армия и ОПК
19 октября, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Отразив авианалет и выполнив фигуры сложного пилотажа, летчики-истребители перебазировались на один из оперативных аэродромов

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали вывод самолетов из-под удара условного противника в рамках итоговой проверки за летний период обучения. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

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"На первом этапе учений летно-технический состав истребительной авиачасти был поднят по тревоге, отработал задачи по оснащению самолетов Су-30СМ и Су-27 комплектами ракетного вооружения. Одновременно дежурные силы поднялись в воздух для обеспечения обороны аэродрома и вывода из-под авиационного удара основных сил соединения. Поднятые в небо истребители Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, роль которого выполнили экипажи бомбардировщиков Су-34", - сказал офицер.

Отразив авианалет и выполнив фигуры сложного пилотажа, летчики-истребители перебазировались на один из оперативных аэродромов.

"Экипажи вертолетов Ка-27 смешанного авиационного соединения отработали эвакуацию условно раненого летчика. В завершении контрольной проверки летчики соединения оперативно-тактической авиации совершили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу в условиях применения противником химического оружия", - сообщил Астафьев.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 400 военнослужащих летного и технического состава, было задействовано до 50 единиц военной и авиационной техники, в том числе более 30 истребителей и бомбардировщиков.

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