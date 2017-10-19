Истребители в Краснодарском крае защитили аэродром от авиаудара условного противника

Конте заявил, что ему не понравился футбол, который "Челси" показал в игре ЛЧ с "Ромой"Спорт 19 октября, 1:52
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игреСпорт 19 октября, 1:22
Комиссия парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президентуМеждународная панорама 19 октября, 1:17
CNN: более 40 женщин обвиняют Харви Вайнштейна в домогательствахОбщество 19 октября, 1:04
"Реал" и ЦСКА сыграют в матче баскетбольной Евролиги в МадридеСпорт 19 октября, 1:01
"Зенит" и норвежский "Русенборг" встретятся в Санкт-Петербурге в матче Лиги ЕвропыСпорт 19 октября, 0:37
"Локомотив" в Тирасполе сыграет с "Шерифом" в футбольной Лиге ЕвропыСпорт 19 октября, 0:29
Тренер: футболисты "Базеля" смогли разрушить созидательную деятельность ЦСКАСпорт 19 октября, 0:25
Вихлянцева будет стараться продолжать показывать атакующий теннис на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 19 октября, 0:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали вывод самолетов из-под удара условного противника в рамках итоговой проверки за летний период обучения. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
"На первом этапе учений летно-технический состав истребительной авиачасти был поднят по тревоге, отработал задачи по оснащению самолетов Су-30СМ и Су-27 комплектами ракетного вооружения. Одновременно дежурные силы поднялись в воздух для обеспечения обороны аэродрома и вывода из-под авиационного удара основных сил соединения. Поднятые в небо истребители Су-30СМ и Су-27 провели воздушный бой с условным противником, роль которого выполнили экипажи бомбардировщиков Су-34", - сказал офицер.
Отразив авианалет и выполнив фигуры сложного пилотажа, летчики-истребители перебазировались на один из оперативных аэродромов.
"Экипажи вертолетов Ка-27 смешанного авиационного соединения отработали эвакуацию условно раненого летчика. В завершении контрольной проверки летчики соединения оперативно-тактической авиации совершили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу в условиях применения противником химического оружия", - сообщил Астафьев.
Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 400 военнослужащих летного и технического состава, было задействовано до 50 единиц военной и авиационной техники, в том числе более 30 истребителей и бомбардировщиков.