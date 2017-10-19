Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация группировки ВС Индии встретилась с властями Владивостока перед учениями "Индра"

Армия и ОПК
19 октября, 5:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, октября. /ТАСС

Торжественная церемония открытия учений "Индра-2017" с участием командующих от российской и индийской стороны, а также личного состава обеих стран, состоится в пятницу, 20 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов в четверг провел протокольную встречу с представительной делегацией военной группировки вооруженных сил Индии, которую возглавляет командующий оперативными силами этой страны генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад. Иностранные военнослужащие прибыли в Приморье для участия в межвидовых российско-индийских учениях "Индра-2017", сообщает пресс-служба городской администрации.

"Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад, со своей стороны, поблагодарил за оказанный его делегации теплый прием и отметил, что это уже его третий визит во Владивосток, и каждый раз он встречает здесь полное взаимодействие. Он пояснил, что в ближайшие дни на военных полигонах и в морской акватории Приморского края и Владивостока пройдут совместные и уже ставшие традиционными учения "Индра". <...> в "Индра-2017" будут участвовать представители сразу нескольких родов войск, и их состав резко увеличивается, учения приобретают статус комплексных сухопутно-воздушно-морских. Ожидается, что одним из руководителей "Индра-2017" станет заместитель министра обороны Индии", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия учений "Индра-2017" с участием командующих от российской и индийской стороны, а также личного состава обеих стран, состоится в пятницу, 20 октября.

В этом году впервые российско-индийские маневры пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будут проведены маневры с участием трех видов Вооруженных сил - с привлечением сил Тихоокеанского флота, а также авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
2
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
5
Биография Дмитрия Пескова
6
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
7
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама