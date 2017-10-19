Делегация группировки ВС Индии встретилась с властями Владивостока перед учениями "Индра"

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ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов в четверг провел протокольную встречу с представительной делегацией военной группировки вооруженных сил Индии, которую возглавляет командующий оперативными силами этой страны генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад. Иностранные военнослужащие прибыли в Приморье для участия в межвидовых российско-индийских учениях "Индра-2017", сообщает пресс-служба городской администрации.
"Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад, со своей стороны, поблагодарил за оказанный его делегации теплый прием и отметил, что это уже его третий визит во Владивосток, и каждый раз он встречает здесь полное взаимодействие. Он пояснил, что в ближайшие дни на военных полигонах и в морской акватории Приморского края и Владивостока пройдут совместные и уже ставшие традиционными учения "Индра". <...> в "Индра-2017" будут участвовать представители сразу нескольких родов войск, и их состав резко увеличивается, учения приобретают статус комплексных сухопутно-воздушно-морских. Ожидается, что одним из руководителей "Индра-2017" станет заместитель министра обороны Индии", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия учений "Индра-2017" с участием командующих от российской и индийской стороны, а также личного состава обеих стран, состоится в пятницу, 20 октября.
В этом году впервые российско-индийские маневры пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будут проведены маневры с участием трех видов Вооруженных сил - с привлечением сил Тихоокеанского флота, а также авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.