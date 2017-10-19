Авиагруппа "Русские витязи" выступит на акции по набору контрактников в Ижевске

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выступит в Ижевске на акции Воздушно-космических сил РФ "Служба по контракту - твой выбор!". Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, это будет последняя подобная акция ВКС в 2017 году.
Мероприятие пройдет 21 октября на набережной Ижевского пруда.
"Экипажи пилотажной группы в составе звена из четырех самолетов продемонстрируют групповые фигуры высшего пилотажа - виражи, петли Нестерова, "бочки", роспуски, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Летчики продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ", - сообщили в российском военном ведомстве.
Накануне "Русские Витязи" перебазировались из подмосковной Кубинки на аэродром в Перми для участия в мероприятии. 19 октября летчики авиагруппы отработали свою воздушную программу над Ижевским прудом.
"На месте проведения акции будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности Военно-воздушной академии, Военно-космической академии, Военной академии ВКО, Краснодарского авиаучилища. Зрителям покажут летное и специальное обмундирование, средства поисково-спасательного обеспечения", - сообщили в Минобороны РФ.