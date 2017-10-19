Зенитчики ЗВО в рамках учений выполнили боевые пуски из С-300 под Астраханью

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы С-300В противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) провели боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"Боевым расчетам предстояло поразить ракеты-мишени типа "Стриж" и "Бекас", имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты", - сообщили в округе.
Военные подразделений ПВО, участвующие в учениях, передислоцировались на время стрельб из Московской в Астраханскую область.
"Ранее был отработан поиск, обнаружение и сопровождение мишеней, опознавание и классификация воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. Всего в учениях задействовано около 250 военнослужащих и более 100 единиц техники", - добавили в пресс-службе.
С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "Стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.