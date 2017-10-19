Авиагруппа "Стрижи" представит в Белграде новую программу

БЕЛГРАД, 19 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" представит 20 октября в Белграде новую пилотажную программу. Об этом сообщил в четверг вечером корреспонденту ТАСС один из пилотов группы.

"Мы уже третий раз в Сербии, в прошлый раз прилетали три машины, потом четыре, в этот раз - шесть самолетов. Будет новая, хорошая программа, протяженность - 25 минут, очень интересная. Приходите завтра на нас смотреть", - заявил летчик.

По словам пилотов, они только что вернулись с тренировки и втроем пошли искать магазин сувенирной продукции сербского СК "Партизан". Появление русских летчиков в синих летных комбинезонах на одной из центральных улиц города - Краля Милана - вызвало настоящую бурю эмоций среди прохожих. Им пожимали руки и предлагали свою помощь.

Авиагруппа прилетела из подмосковной Кубинки в Сербию для участия в военном параде в честь празднования 73-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Во время парада "Стрижи" выполнят демонстрационные полеты в составе группы из шести экипажей, парный и одиночный пилотаж на самолетах МиГ-29 над местом проведения парада. Летчики продемонстрируют наиболее зрелищные элементы: групповые "бочки" и петли Нестерова, "зеркало", "колокол", роспуски и многое другое.

Военный парад с участием российских летчиков пройдет 20 октября. В нем примут участие 2,2 тыс. солдат, 130 единиц техники и 30 самолетов и вертолетов. Как сообщил в четверг министр обороны Сербии Александар Вулин, на торжествах будут присутствовать его российский коллега Сергей Шойгу, представители военных ведомств стран ЕС. Гвоздем программы станет презентация российских истребителей МиГ-29, подаренных Россией Сербии.