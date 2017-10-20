ВКС РФ за неделю уничтожили в Сирии более 1,2 тыс. объектов террористов

Хэмилтон в США попробует с первой попытки досрочно стать чемпионом "Формулы-1"Спорт 20 октября, 0:41
Медведева и Ханю выступят на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в МосквеСпорт 20 октября, 0:15
"Зенит" и "Локомотив" увеличили отрыв России от Португалии в рейтинге УЕФАСпорт 20 октября, 0:13
ВКС РФ за неделю уничтожили в Сирии более 1,2 тыс. объектов террористовАрмия и ОПК 20 октября, 0:08
ЦСКА проиграл "Реалу" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 20 октября, 0:00
"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в матче Лиги ЕвропыСпорт 19 октября, 23:56
Матч Лиги Европы "Фастав" - "Копенгаген" прерван из-за густого туманаСпорт 19 октября, 23:49
Участники фестиваля молодежи обсудили благотворительность и парламентаризмОбщество 19 октября, 23:48
Россияне с Перкинсом не смогли завоевать бронзу в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили за неделю в Сирии более 1,2 тыс. объектов международных террористических группировок, совершив более 400 боевых вылетов. Об этом сообщается в номере газеты "Красная звезда" за пятницу.
Из инфографики, опубликованной изданием, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 16 летательных аппарата других стран. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.
Отмечается, что к настоящему времени около 92,6% территории Сирии освобождено от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).