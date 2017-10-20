ВКС РФ за неделю уничтожили в Сирии более 1,2 тыс. объектов террористов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили за неделю в Сирии более 1,2 тыс. объектов международных террористических группировок, совершив более 400 боевых вылетов. Об этом сообщается в номере газеты "Красная звезда" за пятницу.

Из инфографики, опубликованной изданием, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 16 летательных аппарата других стран. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что к настоящему времени около 92,6% территории Сирии освобождено от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).