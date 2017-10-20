Ракетчики ЦВО нанесли условные ракетные удары "Искандерами" по объектам "боевиков"

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ракетной бригады Центрального военного округа (ЦВО) произвели условные ракетные удары комплексами "Искандер-М" по объектам "боевиков" на учениях в Оренбургской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЦВО.
"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" групповыми электронными пусками уничтожили условные объекты - полевой узел связи, завод по производству взрывчатки и терминал контрафактных нефтепродуктов. Учебные ракетные удары были нанесены в ночное время на дальность свыше 150 км", - говорится в сообщении.
Контрольная проверка ракетной бригады ЦВО началась в понедельник. В ней приняли участие около 500 военнослужащих и свыше 60 единиц техники. Подразделения были подняты по тревоге и совершили марш в указанный район. Военнослужащие выполнили комплекс нормативов по тактической, специальной и другим видам подготовки в полевых условиях, отразили нападения условных диверсионно-террористических групп.