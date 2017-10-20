Миротворцы РФ эвакуировали беженцев из зоны "конфликта" на учениях ОДКБ в Казахстане

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы отработали массовую эвакуацию беженцев из зоны вооруженного конфликта на учениях ОДКБ "Нерушимое братство", активная фаза которых проходит в Казахстане. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Российские миротворцы провели массовую эвакуацию беженцев из зоны условного вооруженного конфликта. Воздушную разведку и прикрытие колонн обеспечили вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", переброшенные под Алма-Ату с новосибирской авиабазы Толмачево", - отметил Рощупкин.
Также силами контингентов ОДКБ для беженцев был развернут полевой палаточный лагерь, организована доставка продуктовых наборов и предметов первой необходимости, созданы условия для работы специалистов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. "Миротворцы развернули систему наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов, создав условия для постконфликтного урегулирования", - пояснил полковник.
В учениях "Нерушимое братство" задействованы более 1500 человек личного состава стран ОДКБ, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 14 самолетов и вертолетов. Российский контингент, который насчитывает около 500 человек, представлен тактической группой горнострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, а также подразделениями спецназа, военной полиции и всестороннего обеспечения.
В настоящее время членами ОДКБ являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.