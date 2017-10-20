Во Владивостоке открылись российско-индийские учения "Индра-2017"

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ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС /. Церемония открытия международных российско-индийских учений "Индра-2017" состоялась в пятницу во Владивостоке. В этом году они впервые пройдут в межвидовом формате по единому замыслу, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.
"20 октября во Владивостоке на водноспортивной станции ТОФ прошла торжественная церемония открытия первого международного российско-индийского межвидового учения "Индра-2017", - сказал Воскресенский.
В церемонии открытия приняли участие представители командования ТОФ и Восточного военного округа, Вооруженных Сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула и оркестр штаба ТОФ.
В честь открытия учений состоялся парад под командованием врио командующего 5 армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майора Романа Кутузова."После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы (джанг патхак, лахти-катхи). Позднее с концертной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота",- отметил представитель ТОФ.
Церемония завершилась пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Международное учение "Индра-2017" впервые пройдет на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.