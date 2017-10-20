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Минобороны РФ: США впервые признали применение террористами химоружия в Идлибе

Армия и ОПК
20 октября, 8:31 дата обновления: 20 октября, 8:59 UTC+3

Представитель ведомства Игорь Конашенков также опроверг заявления Вашингтона о бомбардировке Идлиба российской авиацией

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдепартамент впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в Сирии химического оружия. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, комментируя соответствующую публикацию американского внешнеполитического ведомства.

"Госдепартамент США на своем официальном сайте разродился очень важным заявлением, объясняя, почему американским гражданам нежелательно приезжать в Сирию, и особенно в Идлиб. В тексте подробно рассказывается, что в данной провинции действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), которая использует "стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие". Хочу обратить внимание, что это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры" химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях", - сказал Конашенков.

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Генерал напомнил, что в провинции Идлиб известен только один случай применения химоружия - в Хан-Шейхуне, в котором США обвиняли правительственные войска. "А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из "Джебхат-ан-Нусры" - они называли "умеренной оппозицией", - отметил представитель Минобороны РФ.

"Теперь же, исходя из официального заявления Госдепа США, все встало на свои места: в Идлибе действует связанная с "Аль-Каидой" (группировка также запрещена в РФ - прим. ТАСС) террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра", которая не просто имеет, а применяет химическое оружие против мирного населения", - подчеркнул он.

Конашенков в связи с этим также прокомментировал удар США крылатыми ракетами по сирийской авиабазе, который был нанесен, по заявлениям американской стороны, из-за применения химоружия правительственными войсками Сирии в Хан-Шейхуне. "Неясно только, для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Можно ведь было сжечь десятки миллионов долларов и с пользой для дела - нанеся удары по террористам "Джебхат-ан-Нусры", - сказал он.

О бомбардировках Идлиба

Представитель российского оборонного ведомства также сообщил, что заявления американской стороны о бомбардировке Идлиба не соответствуют действительности, ВКС России не наносят ударов по населенным пунктам.

В предупреждении, опубликованном на сайте Госдепа, утверждается, что российские и сирийские военные продолжают наносит авиаудары в провинции Идлиб, что недавно "привело к десяткам жертв среди гражданских и гибели медицинского персонала".

"Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается, и американским гражданам бояться нечего. Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся "выдающейся победы" в Ракке, попросту стерев ее с лица земли", - сказал он.

Во вторник, 17 октября, американские военные заявили, что Ракка на 90% освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Тогда же официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что, по данным всемирной организации, большая часть Ракки повреждена или разрушена в результате боев. При этом сотрудники ООН пока не могут получить доступ в город для оценки ситуации и доставки гуманитарной помощи.

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