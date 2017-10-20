Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29

Армия и ОПК
20 октября, 12:35 UTC+3 БЕЛГРАД 20, октября. /ТАСС

Глава Минобороны РФ также отметил, что у двух стран большие планы по военному и военно-техническому сотрудничеству

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Михаил Метцель/ТАСС

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть истребителей МиГ-29 к 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на встрече с главой военного ведомства Сербии Александаром Вулиным.

"В августе, когда вы были в Москве, я обещал, что к этому празднику самолеты будут в Белграде. Самолеты в Белграде. Я уверен, они послужат надежным щитом и гарантом независимости и безопасности Сербии", - сказал Шойгу.

Шесть истребителей МиГ-29 выделены по решению президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что шесть МиГ-29 перелетели из России в Сербию в начале октября.

Большие планы

Также Шойгу отметил, что у России и Сербии большие планы по военному и военно-техническому сотрудничеству. "В соответствии с решениями президентов России и Сербии, у нас большая программа и по военному, и по военно-техническому сотрудничеству", - сказал он, предложив Вулину обсудить дальнейшие планы по взаимодействию.

Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за приглашение на парад. "Надеюсь, у нас получится хорошо отметить 73-ю годовщину освобождения Белграда, еще раз вспомнить о том, что 73 года назад наши отцы и деды плечом к плечу стояли здесь и освобождали город", - сказал он.

Министр обороны также отметил, что "это особенно важно сегодня, когда многие пытаются не только забыть, но и переписать историю, когда в отдельных государствах открываются памятники тем, кто воевал против нас".

"Не просто воевал, а поддерживал фашизм. Мы с этим не можем смириться, в этом мы тоже на одной стороне", - подчеркнул Шойгу.

Сербия благодарна

Шесть истребителей МиГ-29, подаренные Россией Сербии на параде в Белграде

Шесть истребителей МиГ-29, подаренные Россией Сербии на параде в Белграде

© Павел Бушаев/ТАСС

Сербия благодарна России за передачу шести истребителей, заявил Александар Вулин на переговорах с российским коллегой.

Он подчеркнул важность договоренности президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича по этим самолетам. "Благодаря этому мы можем сказать, что у нас сегодня есть возможность защищать наше небо", - сказал Вулин.

"Я желаю поблагодарить вас лично, дорогой министр. Ибо знаю, сколько нужно было усилий и труда, чтобы все это сделать. Спасибо, что сегодня вы участвуете в этом празднике вместе с нами", - добавил министр обороны Сербии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вучич, Александар Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
2
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
3
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
4
Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина "довольно крутым"
5
Клинцевич: признание США применения террористами химоружия снимает подозрения с Дамаска
6
Самое важное из нового регламента ГИБДД
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама