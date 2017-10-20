Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть истребителей МиГ-29 к 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на встрече с главой военного ведомства Сербии Александаром Вулиным.

"В августе, когда вы были в Москве, я обещал, что к этому празднику самолеты будут в Белграде. Самолеты в Белграде. Я уверен, они послужат надежным щитом и гарантом независимости и безопасности Сербии", - сказал Шойгу.

Шесть истребителей МиГ-29 выделены по решению президента РФ Владимира Путина. Ранее сообщалось, что шесть МиГ-29 перелетели из России в Сербию в начале октября.

Большие планы

Также Шойгу отметил, что у России и Сербии большие планы по военному и военно-техническому сотрудничеству. "В соответствии с решениями президентов России и Сербии, у нас большая программа и по военному, и по военно-техническому сотрудничеству", - сказал он, предложив Вулину обсудить дальнейшие планы по взаимодействию.

Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за приглашение на парад. "Надеюсь, у нас получится хорошо отметить 73-ю годовщину освобождения Белграда, еще раз вспомнить о том, что 73 года назад наши отцы и деды плечом к плечу стояли здесь и освобождали город", - сказал он.

Министр обороны также отметил, что "это особенно важно сегодня, когда многие пытаются не только забыть, но и переписать историю, когда в отдельных государствах открываются памятники тем, кто воевал против нас".

"Не просто воевал, а поддерживал фашизм. Мы с этим не можем смириться, в этом мы тоже на одной стороне", - подчеркнул Шойгу.

Сербия благодарна

Шесть истребителей МиГ-29, подаренные Россией Сербии на параде в Белграде © Павел Бушаев/ТАСС

Сербия благодарна России за передачу шести истребителей, заявил Александар Вулин на переговорах с российским коллегой.

Он подчеркнул важность договоренности президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича по этим самолетам. "Благодаря этому мы можем сказать, что у нас сегодня есть возможность защищать наше небо", - сказал Вулин.

"Я желаю поблагодарить вас лично, дорогой министр. Ибо знаю, сколько нужно было усилий и труда, чтобы все это сделать. Спасибо, что сегодня вы участвуете в этом празднике вместе с нами", - добавил министр обороны Сербии.