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"Вертолеты России" создают опытный образец нового тяжелого вертолета для Минобороны

Армия и ОПК
20 октября, 13:17 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, октября. /ТАСС

Отмечается, что Ми-26Т2В воплотит в себе последние технические решения с учетом применения в боевых действиях

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© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) проведет модернизацию вертолета Ми-26 для Минобороны РФ, сейчас создается опытный образец нового Ми-26Т2В. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время на основе конструкторской документации, разработанной Московским вертолетным заводом имени М. Л. Миля, на заводе "Роствертол" ведутся работы по созданию опытного образца нового вертолета Ми-26Т2В с последующим выполнением комплекса летных испытаний", - сказали в холдинге.

Там отметили, что согласно пожеланиям заказчика, вертолет Ми-26Т2В должен летать в условиях любого региона и при любых погодных условиях. Количество членов экипажа модернизированного вертолета осталось прежним - пять человек.

"Новый вертолет воплотит в себе последние технические решения с учетом применения в боевых действиях. Хочу отметить, что речь идет о модернизации именно военной версии Ми-26, а не вертолета Ми-26Т2, который поставляется на экспорт", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

Грузоподъемность модернизированного вертолета Ми-26Т2В составит 20 т. Машина будет оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, а также бортовым комплексом обороны, который обеспечит защиту вертолета от ракет с разными типами наведения.

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