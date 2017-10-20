Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отряд боевых кораблей ВМС Ирана прибыл в Махачкалу

Армия и ОПК
20 октября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Визит иранских моряков продлится до 23 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) Ирана прибыл с неофициальным визитом в Махачкалу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.

В Каспийском море эсминец "Дамаванд" и ракетный катер "Пейкан" встретил отряд Каспийской флотилии в составе ракетного корабля "Татарстан" и ракетного катера "Ступиец", в их сопровождении иранские моряки дошли до Махачкалы, где их встретили официальные лица флотилии и администрации Дагестана.

В ходе визита состоятся встречи командования ВМС Ирана и Каспийской флотилии. Экипажи иранских кораблей познакомятся с достопримечательностями и культурными объектами Дагестана.

Визит продлится с 20 по 23 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
6
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама