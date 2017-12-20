Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В РФ на боевое дежурство заступили три станции предупреждения о ракетном нападении

Армия и ОПК
20 декабря, 1:13 UTC+3

Теперь непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи станций нового поколения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Радиолокационная станция "Воронеж"

Радиолокационная станция "Воронеж"

© Юрий Иванов/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сразу три станции системы предупреждения о ракетном нападении типа "Воронеж" заступили на боевое дежурство в России. Об этом сообщил командующий Космическими войсками - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Александр Головко.

Смотрите также

Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении

"Впервые в истории Вооруженных сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности: в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области", - сказал командующий в опубликованном в среду интервью газете "Красная звезда".

С вводом в боевой состав этих станций, уточнил Головко, непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи станций нового поколения - еще четыре уже несут дежурство в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтайский край Иркутская область Красноярский край Краснодарский край Оренбургская область Ленинградская область Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, называющую Россию "оккупирующей державой"
2
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
3
"Сегодня она уже двигает пальцами": врачи о спасении женщины, лишившейся рук
4
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
5
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
6
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
7
Поездка по карте "Тройка" в Москве подорожает на рубль с января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама