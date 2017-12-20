В РФ на боевое дежурство заступили три станции предупреждения о ракетном нападении

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сразу три станции системы предупреждения о ракетном нападении типа "Воронеж" заступили на боевое дежурство в России. Об этом сообщил командующий Космическими войсками - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Александр Головко.

"Впервые в истории Вооруженных сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности: в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области", - сказал командующий в опубликованном в среду интервью газете "Красная звезда".

С вводом в боевой состав этих станций, уточнил Головко, непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи станций нового поколения - еще четыре уже несут дежурство в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае.