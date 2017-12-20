Подлодка Балтфлота "Дмитров" отработала поражение кораблей торпедами

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка Балтийского флота "Дмитров" на учениях в Финском заливе отработала выполнение торпедных стрельб по надводным целям, сообщил ТАСС 20 декабря официальный представитель флота Роман Мартов.

"Во флотском полигоне в Финском заливе экипаж "Дмитрова" выполнил условные учебные торпедные стрельбы по надводной цели. Корабль противника обозначал малый противолодочные корабль Ленинградской военно-морской базы", - рассказал он.

Мартов отметил также, что экипаж "Дмитрова" во взаимодействии с надводными кораблями осуществил проводку субмарины за тралами, отработал задачи самостоятельного форсирования минного заграждения и условные минные постановки.

Как сообщал ТАСС ранее, подводная лодка Балтийского флота Б-806 "Дмитров" в 2017 году после ремонта и модернизации, которые она проходила с 2014 года на Кронштадтском морском заводе, возвратилась в состав подводных сил ВМФ и приступила к выполнению учебно-боевых задач.

Субмарины проекта 877, к которым относится "Дмитров", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств лодок этого типа - низкий уровень шумности.