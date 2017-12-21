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Отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Сингапур

Армия и ОПК
21 декабря, 5:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Судна ошвартовались у главной военно-морской базы Чанги

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ТАСС, 21 декабря. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг прибыл в Сингапур с неофициальным визитом, во время которого местные жители смогут посетить российские корабли, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"Сегодня отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в Республику Сингапур. Российские корабли ошвартовались у причала в главной военно-морской базе Чанги, где прошла торжественная церемония встречи российских моряков. После постановки кораблей к причалу состоялось организационное совещание с принимающей стороной", - говорится в сообщении.

Во время визита местные жители смогут посетить российские корабли, также запланированы спортивные соревнования военнослужащих ТОФ и ВМС Сингапура, а также автобусные экскурсии для тихоокеанцев по историческим местам города. Неофициальный визит отряда кораблей ТОФ в главную военно-морскую базу Чанги продлится 4 дня.

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