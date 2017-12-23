Рогозин: Россия готова заключать с минобороны Индии контракты полного жизненного цикла

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 декабря. /ТАСС/. Россия готова перейти в отношениях с минобороны Индии к заключению контрактов полного жизненного цикла. Как сообщил в субботу российским журналистам в Нью-Дели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, в этом заинтересована и индийская сторона.

"Самое главное - это переход на контракты полного жизненного цикла. Мы эти контракты применили в отношении между нашей промышленностью и нашим Министерством обороны, и как результат - высокая исправность авиационной техники, которая применялась во время сирийского конфликта. Аналогичные контракты могут иметь международное значение, могут заключаться между нашей промышленностью и индийским министерством обороны", - сказал Рогозин по итогам визита в Индию.

"Это означает, что Россия переходит от принципа "продал и забыл" к принципу совместного взаимодействия с нашими индийскими друзьями с момента продажи до послепродажного обслуживания, вплоть до утилизации. Индийскую сторону это крайне интересует, и это совершенное новое качество в наших взаимоотношениях с Индией", - подчеркнул он.

Рогозин отметил, что в ходе встречи с министром обороны Индии Нирмалой Ситараман обсуждалось взаимодействие по проблемам военно-технического сотрудничества. Это была первая встреча Рогозина с Ситараман после того, как она заняла пост главы минобороны Индии в сентябре этого года.

"C новым министром обороны Индии мы обсудили вопросы, связанные с тем, чтобы превратить военно-промышленные конференции - а мы уже проводили две такие конференции в этом году - в процесс постоянного согласования тех замечаний, которые всегда выявляются в процессе эксплуатации вооружений и военной техники", - отметил Рогозин.

Дмитрий Рогозин прибыл в индийскую столицу для участия в заседании межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Он провел в субботу в Нью-Дели встречи с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж, премьер- министром Нарендрой Моди, министром обороны Нирмалой Ситараман и советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.