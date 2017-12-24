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Корабль Балтийского флота назвали в честь Новочебоксарска

Армия и ОПК
24 декабря, 12:27 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 24, декабря. /ТАСС

Команду для базового тральщика БТ-212 будут формировать из числа призывников Республики Чувашия, сообщил официальный представитель БФ Роман Мартов

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КАЛИНИНГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Базовый тральщик Балтийского флота (БФ) назвали в честь чувашского города Новочебоксарск, торжественная церемония прошла в Балтийске - главной военно-морской базе флота, сообщил ТАСС в воскресенье официальный представитель БФ Роман Мартов.

"Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Виктора Королева базовому тральщику БТ-212 Балтийского флота присвоено наименование города Новочебоксарск", - сказал он. Это было сделано в рамках соглашения о шефских связях республики и соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы.

"По традиции команду для подшефного тральщика "Новочебоксарск" будут формировать из числа призывников республики", - сказал Мартов. Он уточнил, что в настоящее время на Балтийском флоте более 10 боевых кораблей носят названия городов и республик Российской Федерации.

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