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Бойцу в "Ратнике-3" будет помогать личный микроробот

Армия и ОПК
24 декабря, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Это повысит осведомленность подразделений на поле боя

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бойцу в экипировке третьего поколения "Ратник-3", формирование облика которой завершится в этом году, будут помогать микроробот и беспилотник. Об этом сообщил в воскресенье главком Сухопутных войск Олег Салюков.

"В перспективную экипировку предусмотрена интеграция микроробототехнических комплексов, а также беспилотника для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя", - сказал Салюков.

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Кроме того, отметил главком, для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов.

Он добавил, что "Ратник-3" будет превосходить экипировку армий иностранных государств, в частности, США, противопульной и противоосколочной стойкостью средств индивидуальной бронезащиты. "Также у "Ратника-3" больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами, стрельба ведется эффективнее", - отметил Салюков.

Генерал напомнил, что формирование облика перспективной экипировки "Ратник-3" завершится в этом году. "Подразделения, оснащенные боевой экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач в различных условиях, а также смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры", - сказал Салюков.

"Ратник"

В настоящее время в войсках используется боевая экипировка второго поколения "Ратник". Она включает в себя систему бронещащиты, выдерживающую попадание снайперской винтовки с 10 метров, системы связи и жизнеобеспечения, стрелковое оружие. По итогом боевого применения не было зафиксировано ни одного пробития "Ратника", сообщил ранее глава компании-разработчика экипировки ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.

Он также отмечал, что переход от экипировки "Ратник" к "Ратнику-3" будет постепенным. В частности, в ближайшее время в "Ратник" могут быть включены медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла. "Ратник-3" при той же степени защиты будет легче "Ратника" на 4 кг.

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Формирование облика экипировки "Ратник-3" завершится в 2017 году

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