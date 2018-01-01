Численность Вооруженных сил РФ уменьшилась почти на 300 человек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Штатная численность Вооруженных сил РФ уменьшилась с 1 января 2018 года почти на 300 человек. Об этом говорится в указе, который подписал президент РФ Владимир Путин.

" … постановляю установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих", - говорится в указе.

Этим же документом признаны утратившими силу прежние указы от 8 июля 2016 года и от 28 марта 2017 года. Согласно последнему, численность ВС РФ впервые с 2005 года была увеличена до 1 903 051 человек. Таким образом, вступающий в силу 1 января 2018 года указ сокращает численность ВС РФ на 293 единицы.

Сейчас в состав Вооруженных сил РФ входят три вида войск: Сухопутные войска, Военно-морской флот, Воздушно-космические силы. Также в ВС РФ входят рода войск: воздушно-десантные войска, ракетные войска стратегического назначения, специальные войск. В настоящее время гражданский персонал МО РФ составляет примерно 40% от основного состава армии. К таким сотрудникам относятся повара, водители, психологи, медработники, и другие профессии, обеспечивающие качественное функционирование армии РФ.