Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложили в Петербурге

Армия и ОПК
26 декабря, 13:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, декабря. /ТАСС

В ходе торжественной церемонии табличку с именем корабля и датой его закладки прикрепили к специальной закладной секции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Анна Юдина/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Пятый по счету корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" заложили во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

СПЕЦПРОЕКТ

Боевые корабли ВМФ России

ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

"У нас сегодня радостное событие. Мы с вами закладываем новый корабль из серии 12700. Мы чтим память героев Великой Отечественной войны, поэтому вместе с флотом называем наши корабли почетными именами", - сказал на торжественной церемонии закладки корабля гендиректор завода Владимир Середохо.

В свою очередь главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков сообщил, что "этот корабль обладает возможностями для дальнейшей модернизации и совершенствования". Он добавил, что серия стеклопластиковых тральщиков для ВМФ РФ будет достаточно большой.

"Проектанты не стоят на месте. На нем появляется все новая и новая техника, которая очень эффективна в борьбе с минной опасностью", - добавил генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.

В ходе торжественной церемонии табличку с именем корабля и датой его закладки прикрепили к специальной закладной секции. Строящемуся кораблю было присвоено имя матроса, наводчика ручного пулемета 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева.

Проект 12700

Морской тральщик "Яков Баляев" - четвертый серийный (пятый по счету) корабль, который заложен на стапелях завода. Церемония закладки состоялась в новом цехе, открытом в апреле 2017 года в рамках общей модернизации предприятия.

Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, три следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся на разных этапах строительства.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они могут использовать традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама