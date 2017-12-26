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С полигона Капустин Яр запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь"

Армия и ОПК
26 декабря, 14:26 дата обновления: 26 декабря, 14:33 UTC+3

Пуск был испытательным, сообщили в Минобороны

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения испытали перспективное боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете (МБР) РС-12М "Тополь", сообщили в Минобороны РФ.

"26 декабря 2017 года боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", - сказали в Минобороны.

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"В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет", - добавили в Минобороны.

Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ, уточнили в ведомстве.

Последний раз пуск МБР "Тополь" был произведен 26 октября. 

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