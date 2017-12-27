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Генштаб ВС РФ: уничтожение боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Сирии завершится в 2018 году

Армия и ОПК
27 декабря, 0:36 дата обновления: 27 декабря, 1:30 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Там также сообщили, что Россия оставила базы на сирийской территории в том числе из-за своих интересов на Ближнем Востоке

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уничтожение боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Сирии завершится в 2018 году. Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"По военной линии - завершение уничтожения боевиков "Джебхат ан-Нусры" и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о дальнейшем развитии событий в Сирии в новом году.

Герасимов уточнил, что в зонах деэскалации много самых разных формирований и некоторые поддерживают режим прекращения боевых действий. "Джебхат ан-Нусра" - категорически против. Значит, их придется уничтожать", - пояснил он.

Начальник Генштаба также сообщил, что наибольшие по численности формирования "Джебхат ан-Нусры" находятся в провинции Идлиб. "Я думаю, что через определенное время с ними будет покончено", - отметил генерал.

По его словам, другая задача, которая потребует внимания в 2018 году, - политическое урегулирование. "Сейчас идет подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога", - напомнил Герасимов.

Начальник Генштаба также сообщил, что РФ оставила две военных базы в Сирии - авиабазу Хмеймим в провинции Латакия и военно-морскую базу в Тартусе - в том числе из-за своих интересов на Ближнем Востоке. 

Интересы РФ на Ближнем Востоке

По словам генерала, одна из причин сохранения этих баз - поддержка сирийских войск. "За два года офицеры, младший командный состав сирийской армии получили большую практику. Сейчас они способны вести боевые действия и отстаивать свою территорию. Нашими силами, с наших баз мы можем оказать при необходимости помощь. Этих сил вполне хватит для поддержания стабильности и территориальной целостности Сирии", - отметил он.

"До полной стабильности необходимо какое-то время, поэтому базы там находятся обоснованно, они там необходимы. Чтобы не повторилось то, что было до сентября 2015 года", - добавил Герасимов.

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Успехи сирийской военной кампании России

"С другой стороны, нельзя забывать, что и у России есть свои интересы на Ближнем Востоке", - сказал начальник Генштаба.

Герасимов также информировал, что военные советники РФ находятся практически во всех подразделениях правительственных войск Сирии и планируют боевые действия. 

"Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях", - сказал Герасимов в интервью.

Генерал высоко оценил их роль и уточнил, что "в каждом подразделении - батальоне, бригаде, полку, дивизии - находится аппарат военного советника". В составе аппарата имеется разведчик, артиллерист, инженер, переводчики и другие должностные лица.

"Они, по сути дела, планируют боевые действия. Оказывают помощь в управлении подразделениями при выполнении боевых задач. На всех направлениях действия увязаны единым замыслом, единым планом, осуществляется руководство с командного пункта группировки в Хмеймиме", - добавил он.

Герасимов уточнил, что присутствие советников и в целом оказание поддержки войскам Сирии в нестабильной обстановке - одна из причин для сохранения российских военных баз в Сирии, кроме собственных интересов России на Ближнем Востоке.

Куда отправились боевики ИГ

По словам начальника Генштаба ВС РФ, основная масса боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после поражения в Сирии отправилась в Ливию и страны Юго-Западной Азии.

"Часть возвращается в страны, откуда они прибыли нелегально. Основная масса перемещается в Ливию, в страны Юго-Западной Азии", - сказал он. Генерал не исключил, что террористы могут уходить и в Афганистан, так как "почва там для них благодатная".

6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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