Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. США готовят террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на своей сирийской военной базе Эт-Танф (расположена юго-западнее одноименного города). Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся", - сказал генерал в интервью газете "Комсомольская правда".

Кроме того, боевики находятся в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также имеется база США, отметил Герасимов. По его словам, эти боевики - фактически ИГ, но после проведенной с ними работы они "перекрашиваются" и берут другие названия, например, "Новая сирийская армия".

"Их задача - дестабилизировать обстановку. Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район Эт-Танфа. Уже после того, как главные силы ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) были разгромлены, они пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата. Но понесли потери", - рассказал генерал. По оценке Генштаба, добавил он, около 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 - в Эт-Танфе.

Герасимов также сообщил, что Пентагон не может объяснить - с какой целью нужна база Эт-Танф на территории Сирии с учетом того, что территория страна освобождена от ИГ. "Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы", - сказал он.

Военачальник рассказал, что в Эт-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру 55-километровой зоны. "Самое главное - несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков <...>. Ясно, что там идет подготовка", - сказал Герасимов.

Как сообщил ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, после разгрома ИГ в Сирии на территории страны могут оставаться диверсионные группы ИГ. Их уничтожением, отметил Рудской, займутся сирийские войска.