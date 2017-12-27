Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии

Армия и ОПК
27 декабря, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

По оценке российских военных, на территории базы сейчас находится около 350 боевиков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. США готовят террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на своей сирийской военной базе Эт-Танф (расположена юго-западнее одноименного города). Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся", - сказал генерал в интервью газете "Комсомольская правда".

Кроме того, боевики находятся в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также имеется база США, отметил Герасимов. По его словам, эти боевики - фактически ИГ, но после проведенной с ними работы они "перекрашиваются" и берут другие названия, например, "Новая сирийская армия".

Смотрите также

МО РФ: инструкторы из США готовят боевиков ИГ для борьбы с армией Сирии

Пентагон опроверг заявления России о подготовке инструкторами из США боевиков ИГ в Сирии

Успехи сирийской военной кампании России

"Их задача - дестабилизировать обстановку. Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район Эт-Танфа. Уже после того, как главные силы ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) были разгромлены, они пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата. Но понесли потери", - рассказал генерал. По оценке Генштаба, добавил он, около 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 - в Эт-Танфе.

Герасимов также сообщил, что Пентагон не может объяснить - с какой целью нужна база Эт-Танф на территории Сирии с учетом того, что территория страна освобождена от ИГ. "Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы", - сказал он.

Военачальник рассказал, что в Эт-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру 55-километровой зоны. "Самое главное - несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков <...>. Ясно, что там идет подготовка", - сказал Герасимов.

Как сообщил ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, после разгрома ИГ в Сирии на территории страны могут оставаться диверсионные группы ИГ. Их уничтожением, отметил Рудской, займутся сирийские войска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Ирак Сирия Россия Иордания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США готовят террористов на своей базе Эт-Танф в Сирии
2
Источник: сотрудники ФСБ задержали экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
3
Власти трех городов добиваются от Пентагона передачи в ФБР данных о правонарушителях
4
Шаинский будет похоронен в США, если от РФ не поступит иных предложений
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама