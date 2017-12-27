Треть новой госпрограммы вооружений придется на предприятия Ростеха

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Примерно одна треть средств новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы придется на предприятия Ростеха. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"По нашим подсчетам, каких-то сильных сокращений по объемам не произойдет: за десять лет на наши предприятия придется примерно одна треть всех средств госпрограммы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, новая программа предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию, то есть создание всей необходимой инфраструктуры для новейшей военной техники и вооружений.