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Треть новой госпрограммы вооружений придется на предприятия Ростеха

Армия и ОПК
27 декабря, 2:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

На поставки вооружений и синхронизацию военной техники с 2018 по 2027 годы будет выделено 20 трлн рублей

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Примерно одна треть средств новой госпрограммы вооружений с 2018 по 2027 годы придется на предприятия Ростеха. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"По нашим подсчетам, каких-то сильных сокращений по объемам не произойдет: за десять лет на наши предприятия придется примерно одна треть всех средств госпрограммы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, новая программа предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию, то есть создание всей необходимой инфраструктуры для новейшей военной техники и вооружений.

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