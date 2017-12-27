Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" будет базироваться в Севастополе

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" вошел в боевой состав Военно-морского флота России, портом его постоянной дислокации станет Севастополь. На корабле, построенном на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", в среду поднят Андреевский флаг, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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В торжественной церемонии первого подъема флага ВМФ на фрегате "Адмирал Макаров" приняли участие начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, командующий Балтийском флотом вице-адмирал Александр Носатов, силы которого обеспечивали испытания нового корабля на Балтике, гендиректор Северного ПКБ Андрей Дьячков, представители Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входит ПСЗ "Янтарь", органов власти Калининградской области, работники судоверфи, строившие этот, а также два первых фрегата этой "адмиральской" серии кораблей.

"Это - глубоко серийный корабль, третий в серии, обладает высокими мореходными характеристиками. Фрегаты уже зарекомендовали себя на Средиземном море и на других морских театрах", - сказал на церемонии подъема Андреевского флага на новом фрегате контр-адмирал Тряпичников. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, "Адмирал Макаров" включен в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота с дислокацией в городе Севастополь.

Накануне, 25 декабря, на "Янтаре" генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приемки Миноброны РФ капитан 1-го ранга Алексей Потешкин подписали акт передачи "Адмирала Макарова" заказчику - Министерству обороны России.

Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро") был заложен на ПСЗ "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - были сданы в 2016 году, находятся в боевом составе Черноморского флота. Они участвовали в ударах крылатыми ракетами "Калибр-НК" по целям "Исламского государства" (запрещено в РФ как террористическая организация) в Сирии.

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Фрегаты оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш", артустановкой А-190 калибра 100 мм, торпедным и противолодочным вооружением. Кроме того, каждый корабль несет вертолет. Фрегаты имеют водоизмещение около 4 тыс. т, длину 125 м, скорость - до 30 узлов.