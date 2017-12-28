Завершен ремонт атомного подводного ракетоносца "Тула"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" завершил ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" проекта 667БДРМ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ремонт произведен в рамках реализации планов Главного командования ВМФ, предусматривающих поддержание на требуемом уровне технической готовности атомных подводных лодок третьего поколения наряду со строительством атомных подводных лодок четвертого поколения", - сказал он.

Заводской ремонт подлодки "Тула" на предприятии "Звездочка" в Северодвинске был начат в 2015 году. На подводной лодке отремонтировали ряд механизмов и систем.

"Ракетный крейсер "Тула" прошел заводские ходовые испытания и в ближайшее время прибудет в пункт постоянного базирования на Северный флот", - добавили в военном ведомстве.

"Тула" относится к атомным подводным лодкам проекта 667БДРМ ("Дельфин", по классификации НАТО - Delta IV), несущим межконтинентальные баллистические ракеты. Субмарина вошла в состав Северного флота в 1987 году. Согласно данным открытых источников, водоизмещение подлодок этого типа составляет около 12 тыс. т, они вооружены 16 ракетами "Синева" или "Лайнер".