Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замминистра обороны РФ и посол Франции обсудили отношения России и НАТО

Армия и ОПК
29 декабря, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Отмечается, что Александр Фомин и Сильви-Аньес Берманн рассмотрели перспективы возобновления двустороннего сотрудничества оборонных ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил с французским послом Сильви-Аньес Берманн на встрече в Москве отношения России и НАТО, а также перспективы сотрудничества оборонных ведомств РФ и Франции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Стороны обменялись также мнениями об отношениях Россия - НАТО с акцентом на возможные направления российско-натовского взаимодействия по военной линии.

"Рассмотрены перспективы возобновления двустороннего сотрудничества оборонных ведомств", - сообщается в пресс-релизе.

Фомин проинформировал посла о российских оценках ситуации в Сирии и отметил, что при поддержке Воздушно-космических сил России Вооруженные силы арабской республики завершили разгром террористических формирований на сирийской земле.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации акцентировал внимание на предпринимаемых российской стороной усилиях по оказанию гуманитарного содействия сирийскому народу. Госпожа Берманн была проинформирована о российской инициативе, поддержанной другими странами-гарантами астанинского процесса, по проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - добавили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Берманн, Сильви Фомин, Александр Васильевич
Темы
Переговоры по Сирии в Астане Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
5
Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова
6
Военнослужащие, получившие награды за операцию в Сирии. Досье
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама