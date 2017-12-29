Путин установил уголовную ответственность за злоупотребления при выполнении ГОЗ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в Уголовный кодекс, которая предусматривает ответственность за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Как пояснил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Уголовный кодекс РФ дополняется двумя новыми статьями, закрепляющими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями исполнителем и заказчиком государственного оборонного заказа.

В качестве квалифицирующих признаков этого преступления предусматривается злоупотребление полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, что одновременно должно повлечь причинение существенного вреда охраняемым законом интересам при выполнении государственного оборонного заказа.

"Устанавливается равная санкция за указанные преступления как для заказчика по государственному оборонному заказу, так и для его исполнителя. Максимальное наказание, предусмотренное введенной санкцией, составит 10 лет лишения свободы", - сказал Клишас. По его словам, симметричность вводимых норм является "сигналом для участников государственного оборонного заказа - государство будет преследовать хищения в этой сфере с максимальной строгостью вне зависимости от того, кем совершено преступление".