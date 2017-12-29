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Путин подписал закон, разрешающий ограниченно годным к службе проходить новый осмотр

Армия и ОПК
29 декабря, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Таким образом, пройдя новую медкомиссию, гражданин может встать на воинский учет и отправиться на службу

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать в армию признанных ограниченно годными к воинской службе по состоянию здоровья мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если после медицинского переосвидетельствования они признаются годными. Документ, принятый Госдумой 20 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, опубликован на едином портале правовой информации.

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Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента группой сенаторов во главе с членом комитета Совфеда по регламенту Виктором Озеровым, который на тот момент занимал должность председателя комитета верхней палаты по обороне и безопасности.

Устанавливается, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование. В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и может быть призван на военную службу.

Разработчики закона ранее поясняли, что многие признанные ограниченно годными к воинской службе "после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными (в том числе с незначительными ограничениями)". Однако в настоящее время призыв этих граждан законодательством РФ не предусмотрен. При этом в военные комиссариаты и в органы законодательной власти поступает значительное количество обращений таких граждан с просьбами о рассмотрении вопроса о возможности пройти медицинское переосвидетельствование, чтобы в дальнейшем попасть на воинскую службу.

По мнению думского комитета по обороне, "предоставление гражданам дополнительной возможности по исполнению ими своей конституционной обязанности и долга по защите Отечества заслуживает поддержки".

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