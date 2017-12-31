Экипажи 70 боевых кораблей встретят Новый год в море

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Экипажи 70 боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретят Новый год в дальних походах, сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане, встретят Новый год в море, не снижая установленного уровня боевой готовности", - сказали в военном ведомстве.

В адрес экипажей кораблей и судов, находящихся в море, направлена поздравительная телеграмма главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, в которой он пожелал военным морякам успехов в выполнении профессионального долга, совершенствования своей морской выучки, здоровья, счастья и благополучия. Поздравление главкома направлено также в адрес воинских частей ВМФ, дислоцированных в отдаленных гарнизонах.

"На кораблях и судах в Новый год пройдут праздничные мероприятия, в которых примет участие личный состав, свободный от вахты. Матросам, старшинам, мичманам и офицерам будут доставлены поздравления родных и близких", - добавили в Минобороны РФ.