Стратегическое неядерное сдерживание станет важнейшим направлением работы ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Формирование группировок стратегического неядерного сдерживания станет важнейшим направлением работы Главного командования Военно-морского флота России, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Важнейшим сегментом работы Главного командования ВМФ на перспективу станет формирование группировок стратегического неядерного сдерживания в составе кораблей - носителей высокоточного оружия большой дальности, совершенствование системы базирования Военно-морского флота, обеспечение сбалансированных поставок вооружения и боеприпасов", - сказал Королев.

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По его словам, деятельность Главного командования ВМФ России в ближайшей перспективе будет выражаться в целенаправленной работе по дальнейшему развитию ВМФ, которое запланировано в рамках реализации государственной программы вооружений на 2018-2027 годы. Основные направления этого развития определены, отметил он.

"Это поддержание на заданном уровне боевого потенциала морских стратегических ядерных сил за счет строительства ракетных подводных лодок типа "Борей-А" и "Борей-Б", а также развитие боевого потенциала морских сил общего назначения путем строительства кораблей океанской, дальней и ближней морских зон, модернизации кораблей, имеющих большой модернизационный потенциал, поставок современных летательных аппаратов в состав Морской авиации и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ", - уточнил Королев.

В ноябре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что к 2020 году неядерные силы России выйдут на уровень, позволяющий им полностью обеспечивать безопасность страны.