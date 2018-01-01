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Радиотехнические войска ВКС обнаружили более 600 тыс. воздушных объектов в 2017 году

Армия и ОПК
1 января, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Отмечается, что современные радиолокационные станции и комплексы способны обнаруживать "весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии Stealth"

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© Иван Журавлев/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Радиотехнические войска Воздушно-космических сил России в течение 2017 года обнаружили и сопроводили более 600 тыс. различных воздушных объектов, сообщили в Минобороны РФ.

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"На сегодняшний день радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии Stealth, - отметили в военном ведомстве.

Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км. Они способны одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов - самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах.

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