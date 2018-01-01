Радиотехнические войска ВКС обнаружили более 600 тыс. воздушных объектов в 2017 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Радиотехнические войска Воздушно-космических сил России в течение 2017 года обнаружили и сопроводили более 600 тыс. различных воздушных объектов, сообщили в Минобороны РФ.

"На сегодняшний день радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии Stealth, - отметили в военном ведомстве.

Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км. Они способны одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов - самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах.