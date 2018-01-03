Российские наблюдатели зафиксировали за сутки десять нарушений режима перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки десять нарушений режима перемирия в Сирии, представители Турции - 11 подобных случаев. Об этом сообщается в воскресенье в бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - восемь, Латакия - два. Турецкой частью представительства зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - четыре, Дамаск - три, Идлиб - два, Латакия - два", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация запрещена в России).

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны-гаранты объявили о работе всех зон. К трем из них, которые функционировали в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в провинции Дераа и в районе города Хомса, добавилась четвертая зона, куда вошли провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.