Северный флот в 2017 году выполнил 213 ракетных стрельб

СЕВЕРОМОРСК, 4 января. /ТАСС/. Северный флот выполнил в 2017 году 213 ракетных стрельб, две - баллистическими ракетами подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота.

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"Выполнено 213 ракетных стрельб, что на треть превышает прошлогодние показатели. Экипажи атомных подводных крейсеров Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили две стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования", - сказали в пресс-службе.

Всего в 2017 году силами Северного флота было выполнено порядка 4700 зачетных мероприятий боевой подготовки, больше половины - боевые упражнения с практическим применением оружия. Было проведено 321 учение.

Также экипажи подводных крейсеров Северного флота продолжали освоение новых районов плавания, в том числе в Северном Ледовитом океане.