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МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря

Армия и ОПК
4 января, 9:58 дата обновления: 4 января, 10:18 UTC+3

В ведомстве также заявили, что сообщения об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе не соответствуют действительности

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Авиабаза Хмеймим

Авиабаза Хмеймим

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - говорится в сообщении.

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При этом в оборонном ведомстве отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности. "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - сказали в Минобороны.

Как писал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой источники, 31 декабря в Сирии боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, в результате чего были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов. По данным издания, могли пострадать более десяти военнослужащих.

3 января в Минобороны сообщили, что 31 декабря российский Ми-24 потерпел крушение из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии, в результате чего погибли оба пилота. При этом в российском военном ведомстве отметили, что "огневого воздействия по Ми-24 не было". 

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